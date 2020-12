ALESSANDRIA – Migliora la situazione dei domiciliati covid in provincia di Alessandria nei principali comuni. Solo Casale Monferrato, nel bollettino aggiornato alle 18.30 di martedì 22 dicembre 2020, ha registrato un incremento di due casi. In tutte le altre situazioni c’è stato invece un decremento: Ad Alessandria e Novi 8 casi in meno, quattro in meno ad Acqui e Tortona, due in meno a Ovada e uno in meno a Valenza.

Alessandria è al quarto posto in Piemonte per incidenza di casi rispetto alla popolazione con una percentuale dello 0.40%.