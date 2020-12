ALESSANDRIA – Dal 24 dicembre 2020, con l’entrata dell’Italia in zona rossa come previsto dal nuovo Decreto varato meno di una settimana fa, torna il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Il modulo è quello emesso dal ministero dell’Interno a ottobre e dovrà essere consegnato al momento di un eventuale controllo.

Durante il periodo di zona rossa – 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 – l’autocertificazione servirà per qualsiasi tipo di spostamento. Ricordiamo che i movimenti consentiti sono quelli relativi alle comprovate esigenze, motivi di salute e lavoro. Ma anche per recarsi da un amico o un parente all’interno della propria regione. Il Decreto del 18 dicembre, infatti, ha introdotto una sostanziale novità: sarà possibile ospitare fino a due persone non conviventi per le festività.

In zona arancione – 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 – il modulo servirà solo per uscire dal proprio Comune. Per questo periodo il decreto Natale ha permesso anche lo spostamento libero dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri. Se il comune di destinazione è in un’altra regione ma nel raggio di 30 chilometri lo spostamento è consentito. Non si può, invece, andare in un comune capoluogo di provincia anche se la distanza è di 30 km.

Scarica qui il modello di autodichiarazione emesso dal ministero dell’Interno