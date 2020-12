PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In occasione del Santo Natale 2020 ecco i messaggi di auguri dei vescovi della nostra provincia. Il messaggio del vescovo di Alessandria Guido Gallese



Gli auguri di Natale del vescovo di Casale Gianni Sacchi, dalla pagina Facebook della Diocesi monferrina.

Gli auguri di Luigi Testore, vescovo di Acqui Terme, nella lettera inviata al giornale “L’Ancora”

È scontato dire che quest’anno Natale sarà un po’ diverso dal solito. Invece della Messa di mezzanotte si dovrà optare per le celebrazioni del pomeriggio o della sera, o magari per quelle del giorno di Natale; forse alcune nostre tradizioni familiari verranno meno, molti non potranno incontrarsi con i parenti per far festa insieme. Per qualcuno sarà magari anche un momento di fatica economica per le scarse risorse di un periodo in cui si è ridotta l’attività lavorativa. Per altri che sono occupati nei servizi sanitari potrebbe essere un Natale segnato dalla fatica e dalla necessità di un lavoro maggiore. Tutti però siamo ugualmente chiamati a domandarci cosa significhi celebrare la nascita di Gesù al mondo. Questa nascita è segno di una novità prorompente e, forse, proprio nella singolarità e difficoltà del tempo che stiamo vivendo, ci è possibile capire meglio cosa significhi il mistero dell’Incarnazione, cosa voglia dire che Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana, per aprirci agli orizzonti più vasti della Sua vita divina. Celebrando il Natale sappiamo che Dio non è lontano, ma cammina in mezzo a noi. Anche le difficoltà che spesso toccano la vita umana diventano più facili da affrontare, la novità che Gesù ha portato tra noi permette di vedere strade nuove, relazioni diverse, permette di scoprire una giustizia autentica, che cambia il nostro modo di vedere la vita e gli altri. Buon Natale quindi a tutti voi!

La riflessione del vescovo di Tortona Vittorio Viola, tratta dal canale youtube di Radio Pnr

