ALESSANDRIA – Il 27 dicembre 2020 passerà alla storia come il Vaccine Day. Ovvero come quel giorno in cui è ufficialmente iniziata all’interno del nostro Paese la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. All’Azienda Ospedaliera di Alessandria arriveranno 80 dosi delle quali 10 verranno inoculate domani mentre 70 lunedì. I primi 80 vaccini saranno somministrati unicamente al personale ospedaliero e divise tra medici, infermieri, oss e amministrativi. Si tratta del primo piccolo passo che precede la prima fase pronta a partire a gennaio 2021 e che riguarderà non solo il personale sanitario ma anche le Rsa e i suoi ospiti.