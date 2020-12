ALESSANDRIA – È ufficialmente terminato nella serata di domenica 27 dicembre il Vaccine Day all’Azienda Ospedaliera di Alessandria. A sottoporsi per primi alla vaccinazione sono stati l’infermiere Maurizio Scialla e il medico Sabrina Leoncino. Sono stati loro ad aprire la giornata proseguita con l’inoculazione del vaccino ad altri 88 colleghi. A seguire il regolare svolgimento delle operazioni un team composto da 4 medici, 6 infermieri, 2 operatori sociosanitari e 2 amministrativi.

Una giornata intensa vissuta con entusiasmo e serietà da parte degli operatori. Nelle 90 somministrazioni eseguite non si sono registrate reazioni avverse. Anzi, l’entusiasmo alle stelle ha fatto si che questa storica giornata sia stata definita da molti come “l’inizio della fine, un nuovo risorgimento e un ritorno alla vita”. Ma anche “come la fine di un incubo” perché “bisogna credere nella scienza e nelle istituzioni. La scienza ha creato un vero e proprio miracolo di ingegneria biotecnologica e le istituzioni ci hanno garantito una veloce e puntuale approvazione sulla base di evidenze scientifiche importanti! È stata aperta una nuova strada per il futuro”.