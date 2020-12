PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Primi disagi a causa dell’abbondante nevicata che si sta abbattendo sulla provincia di Alessandria e, secondo le previsioni Arpa, in esaurimento nella tarda mattina di lunedì 28 dicembre. Trenitalia ha infatti comunicato di aver attivato il piano di emergenza per neve e gelo. Questo ha portato alla cancellazione e rimodulazione del traffico ferroviario per la giornata di oggi. Al momento i treni a Lunga Percorrenza non sarebbero coinvolti.

Scarica qui l’elenco dei treni cancellati in Piemonte per l’emergenza neve