OZZANO MONFERRATO – Triste notizia per la comunità di Ozzano Monferrato. Si è spento all’età di 76 anni Giulio Mortara. Conosciuto in paese come l’uomo del miele nonché fondatore di Antos, azienda artigiana rinomata per la produzione di cosmetici naturali. Il rosario si terrà domani alle 18 alla chiesa di San Giuseppe (Lavello) mentre il funerale verrà celebrato mercoledì 30 dicembre alle 15.30 sempre nella stessa parrocchia.