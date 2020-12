PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Solo Novi Ligure peggiora i dati legati ai domiciliati covid con un caso in più, per tutti gli altri grandi comuni della provincia i numeri sono in miglioramento o in stallo. Il saldo tra incrementi e decrementi è di -7 ad Alessandria, -2 a Valenza e Acqui Terme, -1 a Casale e 0 a Tortona e Ovada.

L’incidenza dei numeri totali rispetto alla popolazione porta Alessandria al terzo posto in Piemonte con un rapporto dello 0.40%, dietro a Verbania (0.50%) e Asti (0.45%).