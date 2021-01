RADIOGOLD – Nuovo appuntamento con Gelindo 96 in streaming e diretta televisiva. Questa sera dalle 21 torna la Divota Cumedia con un appuntamento unico nel suo genere: Il Gelindo dei giovani dove andremo a raccontare con la sagacia e l’ironia tipica alessandrina il rapporto del pastore con le nuove generazioni. Sarà possibile seguire lo spettacolo sui canali Facebook, Instagram, YouTube di Gelindo 96 e in collaborazione con RadioGold TV sul canale 654 del digitale terrestre.

Non mancherà nemmeno il modo per donare fondi alla mensa dei frati Cappuccini a sostegno delle persone in difficoltà. Non potendoci essere le consuete entrate dei biglietti d’ingresso a teatro, interamente devolute ai Frati Cappuccini in favore della mensa dei poveri o di altre opere missionarie del convento di Alessandria, è stata attivata una raccolta fondi. Chi volesse contribuire può fare un versamento a Ente Morale Provincia di Alessandria Frati Cappuccini, Iban: IT45K0503410408000000046312, indicando come causale: Donazione pro Gelindo.