RADIOGOLD – Siete pronti per i prossimi due episodi di Gelindo “in streaming”? A giudicare dalle migliaia di visualizzazioni dei primi tre appuntamenti natalizi e dal gradimento registrato sui vari canali social e su RadioGold Tv (canale 654 del digitale terrestre) diremmo proprio di sì e l’Associazione San Francesco ne è felicissima! E allora ecco Gelindo: una storia infinita in programma il 1° gennaio alle 21 e il “Gelindo dei Giovani” sabato 2 gennaio sempre alle 21.

Se il tempo è il lungo filo invisibile teso tra i ricordi del passato e i sogni del futuro, chi meglio dei Giovani di ieri e di oggi può raccontare la nascita e il futuro della Divòta Cumédia? Nella lunga cavalcata di oltre novant’anni condensata in dieci minuti, assisterete allo slalom di Gelindo tra le guerre, la ricostruzione, il boom economico, la crisi del petrolio, senza tentennamento alcuno. Nel successivo episodio saranno i giovani di oggi a dimostrare che ormai Gelindo è padrone dell’informatica, usa il tablet, posta i video, mette i “like”, perché è solo così che la Storia può diventare Infinita. Come a dire: Sgnàca PLAY e uàrda!

Qualche riscontro sul piano delle donazioni da parte di persone di buon cuore c ’è già stato, ma rimane attiva la raccolta fondi da devolvere interamente ai Frati Cappuccini in favore della mensa dei poveri o di altre opere missionarie del convento di Alessandria. Se a ogni visualizzazione corrispondesse un solo euro sarebbe già un notevole aiuto soprattutto per la mensa, dove in questo periodo si arrivano a preparare un centinaio di pasti al giorno per i bisognosi.

Chi volesse dunque contribuire può fare un versamento a Ente Morale Provincia di Alessandria Frati

Cappuccini, Iban: IT45K0503410408000000046312, indicando come causale: Donazione pro Gelindo. Diceva Madre Teresa di Calcutta: “Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe. Importante non è ciò che facciamo, ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo; bisogna fare piccole cose con grande amore“.