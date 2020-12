PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In provincia di Alessandria l’inizio del 2021 sarà con tutta probabilità caratterizzato dalla neve. Secondo l’ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, venerdì nevicherà anche a bassa quota, “in rialzo sabato con transizione in pioggia su parte delle pianure e fenomeni moderati o localmente forti sui rilievi meridionali e settentrionali”. Per questo è stata diramata l’allerta gialla nella giornata del 1^ gennaio. La Protezione Civile ha invitato i cittadini a ridurre al minimo gli spostamenti.