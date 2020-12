PIEMONTE – Sale leggermente l’indice Rt del Piemonte in questa ultima settimana del 2020. La nostra Regione è passata dallo 0.68 che ci ha permesso di tornare e restare in zona gialla – salvo poi il Decreto di Natale – all’attuale 0.71. In linea di massima in tutta Italia si registra una leggera crescita dell’indice Rt che resta comunque sotto la soglia d’allerta di uno.

A livello regionale sopra uno ci sono solo sei regioni: Calabria 1.09, Basilicata 1.09, Liguria 1.07, Lombardia 1, Puglia 1 e Veneto 1.07. Questa invece la situazione delle altre regioni: Abruzzo 0.65, Campania 0.78, Emilia Romagna 0.98, Friuli Venezia Giulia 0.96, Lazio 0.84, Marche 0.99, Molise 0.89, PA Bolzano 0.76, PA Trento 0.71, Sardegna 0.78, Sicilia 0.93, Toscana 0.79, Umbria 0.8, Valle d’Aosta 0.83.