PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Con Andrea Morchio, coordinatore dei Volontari della Protezione della provincia abbiamo ripercorso questo complicato 2020: “Il covid ha comportato una nostra riorganizzazione totale. Non eravamo abituati ad affrontare una emergenza sanitaria. Eppure abbiamo cominciato con la distribuzione, dal presidio di Alessandria-San Michele, di 5 milioni di mascherine in tutto il Piemonte“ ha raccontato Morchio “poi è stato il turno dei tamponi rapidi nelle rsa e nelle scuole, per poi finire coi vaccini”. Nel mezzo non sono purtroppo mancate altre emergenze, purtroppo già conosciute dal nostro territorio: “Il maltempo di inizio agosto ad Alessandria, oltre all’intervento a Garessio, in provincia di Cuneo, lo scorso ottobre”. Sono circa 300 i volontari della Protezione Civile della nostra provincia: “Ogni giorno siamo presenti al presidio di San Michele. E lavoriamo sempre, anche durante le feste. Per questo voglio ringraziare tutti i volontari e le loro famiglie che li supportano. Non è sempre indossare la divisa e uscire di casa anche il giorno di Natale”. Ascolta in basso l’intervista integrale ad Andrea Morchio.