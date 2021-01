VALENZA – L’amministrazione di Valenza ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione per la voragine che questo pomeriggio si è aperta in via Banda Lenti, la strada per il cimitero. La via è stata transennata dalla Protezione Civile. Sul posto è arrivato anche il sindaco Maurizio Oddone.

Foto tratte dalla pagina Facebook Maurizio Oddone Sindaco