PIEMONTE – Il Piemonte è al terzo posto per numero di persone vaccinate in Italia in base agli ultimi dati pubblicati sul sul portale del Commissario straordinario per l’emergenza covid. In tutto in Italia sono state 45.667 le persone vaccinate contro il coronavirus di cui 6.024 nella regione piemontese. Al primo posto fra le regioni per numero di somministrazioni c’è il Lazio (9.301), seguono il Veneto (6.041).

Le vaccinazioni hanno riguardato finora quasi interamente la categoria degli operatori sanitari e sociosanitari (40.148), in misura ridotta gli ospiti di strutture residenziali (3.338) e personale non sanitario(2.181). Per quanto riguarda le fasce di età infine, al primo posto le persone fra i 50-59 anni, con 13.086 somministrazioni di vaccino, segue la fascia 44-49 anni (10.475), quella fra 30-39 anni (7.972) e quella fra 60-69 anni (6.599).