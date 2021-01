ALESSANDRIA – È in crescendo l’attività di vaccinazione iniziata dall’Asl AL il 30 dicembre, giorno in cui sono arrivati i vaccini Pfizer-Biontech. Sono state vaccinate 216 persone il giorno 30, 496 il 31 e 425 il primo gennaio.

ASL Alessandria risulta al momento la seconda Azienda Sanitaria piemontese per numero di vaccinati. Nella giornata di ieri 1° gennaio ASL Alessandria ha effettuato il 44,9% delle vaccinazioni di tutto il Piemonte. “Il risultato è stato reso possibile grazie al grande lavoro di coordinamento tra Ospedali e Distretti che ha messo in rete, a favore di tutto il personale ASLAL, l’esperienza dei medici e degli infermieri vaccinatori unitamente a quella di OSS e personale amministrativo”.