PIEMONTE – Negli ultimi anni le temperature medie in Italia si sono alzate ancora. Nell’analisi dal 1958 al 2018 del progetto Copernicus l’incremento è stato di almeno un grado in 7.450 del 7669 comuni della penisola (qui la mappa interattiva). Il Piemonte, come si può vedere in questa mappa, ha avuto un aumento delle temperature meno forte di altre regioni ma comunque è stato investito da un cambio climatico significativo. A segnare lo sbalzo termico più evidente la provincia autonoma di Bolzano con una crescita di +2,71°. Al secondo posto il Lazio con +2,60°, a seguire la Lombardia con 2,55° e il Friuli Venezia Giulia con +2,52°. Il Piemonte è al diciassettesimo posto con un +1.86° mentre la Toscana è la regione migliore con un +1,67°.

In provincia di Alessandria negli ultimi 50 anni l’incremento è stato di 1.83° con livelli mediamente alti negli ultimi 10 anni. In Piemonte è stato il Verbano Cusio Ossola il territorio più rovente con una impennata di 2.2°.