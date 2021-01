PIEMONTE – Giornata decisamente difficile per la navigazione in rete degli utenti Tim. A causa di un guasto tecnico avvenuto nel corso della notte “si è verificato un disservizio localizzato in Lombardia ai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica di Milano che ha causato lo spegnimento di alcuni apparati. I tecnici, a lavoro da subito, hanno immediatamente ripristinato l’alimentazione, reinstradando la rete mobile e le linee della clientela business. Il disservizio è stato risolto in poche ore e ha riguardato complessivamente 300 mila clienti. Ricordiamo che abbiamo 46 milioni di clienti, parliamo dello 0,62%“, si legge in una nota dell’azienda. Anche in provincia di Alessandria si sono verificati diversi disservizi alla rete mobile e fissa. Problemi quindi per chi sta attualmente lavorando in smart working. Nel pomeriggio il guasto dovrebbe venir riparato.