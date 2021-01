PIEMONTE – Ultimo giorno di zona rossa per l’Italia che si appresta a vivere la tranche finale del Decreto Natale prima della nuova ordinanza che prenderà il via dal 7 gennaio 2021. Ma quali sono le regole che da oggi entrano in vigore?

Partiamo dagli spostamenti che, come è diventata consuetudine, sono consentiti solo per motivi di lavoro, di necessità e di salute. Resta obbligatoria l’autocertificazione. Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione. Gli spostamenti sono consentiti a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti.

Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. Non si potrà uscire dalla propria regione se non per comprovate esigenze. Ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie saranno chiusi. Al contrario potranno vendere da asporto (sino alle 22) o consegnare a domicilio (senza limiti di orari). Sospese le attività di commercio al dettaglio ad eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.