CASALE MONFERRATO – Dal primo gennaio 2021, il Tenente Salvatore Puglisi non è più il Comandante del NOR della Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato. Il militare, dopo 42 anni di onorato servizio, è infatti andato in congedo.

Classe 1961, laureato in Scienze dell’Amministrazione e in Giurisprudenza con master in “Criminologia e Studi Giuridici Forensi”, si è anche diplomato in lingua e cultura araba presso l’Università degli Studi per Stranieri di Reggio Calabria con l’attestato dell’Università di Tunisi “El Manar-Institut Bourguiba des Language Vivantes – Departiment d’Arabe e des Langues Orientales”. Nel 1980 si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri e, dopo avere frequentando la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri dal 1983 al 2011, è stato impiegato nei reparti investigativi di Alessandria e Asti, comandando per 11 anni il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti.

Ha inoltre prestato servizio in missioni di pace in Bosnia nell’ambito dell’MSU. Nel luglio del 2017 è stato nominato Ufficiale dei Carabinieri, frequentando un corso formativo presso la Scuola Ufficiali di Roma. Nel corso della carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti e attestazioni per i significativi risultati conseguiti nell’ambito della polizia giudiziaria ed è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ricevendo inoltre dal Ministro della Difesa la “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”.