PIEMONTE – Il 6 gennaio, nelle Asl del Piemonte si svolgerà una sessione speciale di vaccinazioni dedicata ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Si tratta, secondo quanto spiegato dalla Regione, di un momento simbolico dedicato nello specifico a donne e uomini che, fin dall’inizio della pandemia, sono stati in prima linea nell’emergenza Covid.

Intanto procede regolarmente la vaccinazione del personale sanitario: nella sola giornata di oggi sono state inoculate altre 4.408 dosi. In totale, sono state somministrati in Piemonte 22.203 vaccini, pari al 54,3% delle 40.885 dosi della prima fornitura. Nel frattempo l’azienda produttrice ha recapitato oggi sul territorio piemontese parte della seconda fornitura, ovvero 20.000 dosi.

“È un grosso passo avanti per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta ed un segnale davvero importante per i loro assistiti. La vaccinazione è fondamentale per vincere la battaglia contro il Covid e l’adesione da parte del personale sanitario e nello specifico dei medici e dei pediatri, che sono a contatto quotidiano e diretto con la popolazione, rappresenta un significativo atto di responsabilità e di attenzione che merita di essere evidenziato“, ha dichiarato Antonio Rinaudo, Commissario dell’Area Giuridico-Amministrativa dell’Unità di Crisi.

“L’arrivo dei vaccini apre una stagione nuova e favorevole nella lotta contro questa devastante pandemia. Mettere da subito in sicurezza tutto il personale sanitario è un imperativo. I Medici di Medicina Generale (MMG) sono da sempre il primo contatto dei cittadini per i problemi di salute. Garantire studi medici Covid-free è doveroso. Vaccinarsi ci permetterà di continuare a svolgere il nostro ruolo con maggior sicurezza per tutti“, hanno al contrario sottolineato Roberto Venesia (Fimmg), Antonio Barillà (Smi) e Mauro Grosso Ciponte (Snami), rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici di famiglia. Mentre Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Torino, anche a nome degli altri Presidenti degli Ordini provinciali del Piemonte, ha commentato così: “Siamo soddisfatti di questa iniziativa, volta a tutelare una categoria che ha un ruolo di estrema importanza nel sistema sanitario come i medici di famiglia. Contiamo che al più presto si sblocchi la possibilità di vaccinarsi anche per gli odontoiatri e i medici liberi professionisti, per la cui attuazione stiamo lavorando in questi giorni insieme alla Regione“.