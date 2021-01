PIEMONTE – In occasione della giornata speciale dedicata alle vaccinazioni dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta sono saliti, finora, a oltre 1040 quelli già vaccinati cui si aggiungeranno altri 800 nei prossimi giorni.

Oggi nelle Asl del Piemonte infatti è stata la giornata in cui si è svolta una sessione speciale di vaccinazioni dedicata proprio ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. 435 quelli vaccinati nella sola giornata di oggi nell’Asl Città di Torino, la più grande della regione, che ha lanciato l’iniziativa del Vaccine Day come azienda sanitaria pilota. Anche in virtù di questi numeri sono 2737 oggi, mercoledì 6 gennaio 2021, le persone vaccinate. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Piemonte che rileva come dall’inizio della campagna si sia proceduto, corrispondenti al 62,2% delle 40.885 della prima fornitura arrivata in Piemonte.

“È stato un Vaccine Day simbolico che il Piemonte ha voluto dedicare ai suoi medici di famiglia e pediatri, in prima linea da quando è iniziata la pandemia insieme a tutto il nostro personale sanitario – commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – Questa mattina ho voluto essere all’ospedale di Verduno per portare personalmente il grazie della Regione a tutti loro. Un segno anche della nostra volontà di investire sulla medicina territoriale, filtro fondamentale tra il territorio e l’ospedale e tassello decisivo affinché ogni piemontese possa ricevere le giuste e migliori cure anche a casa propria”.

L’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, dopo aver ricordato che “la campagna di vaccinazione anti-Covid19 in Piemonte sta procedendo a passo spedito, secondo le priorità che riguardano il personale sanitario e gli anziani delle case di riposo“, ricorda che “con il presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Torino, Guido Giustetto, in rappresentanza di tutti gli Ordini sanitari del Piemonte, così come con il presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Torino, Mario Giaccone, in rappresentanza degli Ordini regionali, abbiamo convenuto di incrementare i soggetti da vaccinare nelle prossime settimane, coinvolgendo in fasi successive tutti i sanitari, come dentisti, odontoiatri e veterinari, in attività sul territorio ma non operanti nelle strutture del Servizio sanitario regionale. Stiamo affrontando un’impresa epocale – aggiunge Icardi – L’imponente macchina operativa che fa capo alle Asl ha di fronte un lavoro enorme, che sta svolgendo in modo egregio. Da sola, però, non ce la potrà fare. Stiamo lavorando per coinvolgere i medici di medicina generale e i farmacisti, quando si entrerà nelle fasi di vaccinazione della popolazione e si avranno a disposizioni delle tipologie di vaccino che non andranno più conservati nei congelatori, ma nei normali frigoriferi degli ambulatori. Contro il Covid-19 si vince solo facendo squadra e la Sanità piemontese è pronta ad affrontare anche questa nuova e decisiva sfida delle vaccinazioni”.

Il commissario generale dell’Unità di Crisi, Vincenzo Coccolo, e il commissario dell’Area giuridico-amministrativa, Antonio Rinaudo, hanno partecipato questa mattina insieme all’assessore Icardi a una videoconferenza tra il Governo e le Regioni sul reclutamento del personale per la seconda fase della vaccinazione. “Tra marzo e ottobre il Piemonte potrà contare complessivamente su 5000 tra medici e infermieri“, dichiara Rinaudo.

Domani è atteso, intanto, l’arrivo delle altre 20.000 dosi che completeranno la seconda fornitura settimanale di 40.000.