PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Intorno alle 21.45 di giovedì sera è stata registrata una lieve scossa di terremoto in provincia di Alessandria, di magnitudo 2.3 e a una profondità di 42 chilometri. L’epicentro è stato individuato nel Comune di Alluvioni Piovera. Per fortuna, come ha riportato la Protezione Civile, non è emerso alcun danno. Anche i Vigili del Fuoco non hanno ricevuto alcuna segnalazione.