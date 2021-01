ITALIA – In attesa di tornare in zona gialla da lunedì, in questo fine settimana il Piemonte è stato inserito in zona arancione, così come in tutte le altre regioni italiane. Resta quindi il divieto di spostamento tra le regioni, sempre salvo comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. Per tutti questi spostamenti è obbligatoria l’autocertificazione. Resta valido il coprifuoco, dalle 22 alle 5.

Non si potranno ospitare più di due parenti o amici non conviventi, fatta eccezione per gli under 14. Sì agli spostamenti dai Comuni sotto i 5 mila abitanti ma non verso i capoluoghi di provincia. Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione.

I negozi saranno aperti fino alle 21, per evitare assembramenti. Restano invece chiusi i bar e i ristoranti, anche se sono consentiti i servizi di asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio, senza limitazioni di orario. Restano chiusi i centri commerciali, musei, le mostre, sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie, così come piscine, palestre, teatri e cinema.

Previste multe da 400 a mille euro, “eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo”.