ALESSANDRIA – Una nottata turbolenta al quartiere Cristo ad Alessandria. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in continuazione dalle 20.30 per incendi cassonetti a ripetizione nelle zone di via Gandolfi, via Viora e strade limitrofe.

Numerosi i contenitori dei rifiuti andati in fiamme e almeno tre le auto bruciate. In tutti i casi, hanno spiegato i Vigili del Fuoco, le azioni dei teppisti sono state dolose.