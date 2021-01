ALESSANDRIA – Il Comitato Stop Solvay torna a invocare “chiarezza e sicurezza” rispetto al problema dei miasmi e dell’odore acre più volte segnalato da diversi cittadini di Spinetta Marengo. Su questo già lo scorso giovedì si è tenuta una riunione tra Arpa, Provincia di Alessandria e Solvay e Arkema. Proprio Solvay, come ha riferito a Radio Gold il direttore Arpa Alessandria Alberto Maffiotti, avrebbe dato la sua disponibilità a intervenire sull’impianto di depurazione.

“L’impianto di depurazione” ha rimarcato il Comitato Stop Solvay “deve trattare (rendere innocue) le sostanze tossiche della barriera idraulica, che a sua volta dovrebbe evitare la fuoriuscita dal perimetro dello stabilimento delle sostanze che avvelenano la falda acquifera (…) In tutto questo ci domandiamo” ha aggiunto il Comitato Stop Solvay “cosa ne pensa il Sindaco di Alessandria, che ricordiamo essere il Sindaco anche della frazione di Spinetta Marengo, in quanto tutore della salute pubblica della città? Perché non esiste una comunicazione istituzionale degna, che si ricordi di informare i cittadini e metterli al corrente dei fatti, ma anche che si occupi di rispondere e di provvedere alle legittime e, a quanto pare, fondate preoccupazioni di cittadine e cittadini?”.

Il Comitato Stop Solvay ha quindi ribadito le sue richieste a Solvay:

– sospensione della produzione di cC6O4 e di qualsiasi altro o presunto PFAs prodotto dallo stabilimento finché non una sola molecola fuoriesca dallo stabilimento;

– screening medico per tutta la popolazione di Spinetta e della Provincia di Alessandria potenzialmente esposta all’inquinamento di queste sostanze;

– bonifica integrale dell’area contaminata come una sentenza impone;

– monitoraggio di tutti i pozzi pubblici e privati per il dosaggio di queste sostanze.