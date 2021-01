PIEMONTE – Sono 939 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 140 dopo test antigenico) in Piemonte. Un numero pari all’5,2% dei 18.152 tamponi eseguiti, di cui 10.711 antigenici. Dei 939 nuovi casi gli asintomatici sono 374, pari al 39,8 %. I casi sono così ripartiti: 230 screening, 471 contatti di caso,238 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 212.413.

In provincia di Alessandria ci sono 52 casi in più per un totale da inizio pandemia di 18.887. Questa la situazione nelle altre province 10.989 Asti, 7.364 Biella, 29.500 Cuneo, 16.594 Novara, 110.750 Torino, 8.050 Vercelli, 7.455 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.104 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.720 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 171 (-6 rispetto a ieri) mentre i pazienti ospitati in altri reparti sono 2653 (-52 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.946. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.158.254 (+ 18.152 rispetto a ieri), di cui 956.158 risultati negativi.

Sono 42 invece i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8.237 deceduti risultati positivi al virus. Nell’Alessandrino ci sono quattro vittime con il numero complessivo dei morti che sale a quota 1.257. Questa la situazione nelle altre province: 527 Asti, 337 Biella, 948 Cuneo, 684 Novara, 3.758 Torino, 385 Vercelli, 264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 77 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 189.406 (+ 2694 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.409 Alessandria (+329), 9.352 Asti, 6.513 Biella, 26.376 Cuneo, 14.770 Novara, 99.913 Torino, 7.098 Vercelli, 6.439 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 995 extraregione e 1.541 in fase di definizione.