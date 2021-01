PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Arriva dalla Polizia Stradale di Cuneo il Vice Questore della Polizia di Stato, Sara Mancinelli, e dall’11 gennaio è il nuovo Dirigente della Polizia Stradale di Alessandria, avvicendando il Primo Dirigente Deborha Montenero, che lascia la provincia Alessandrina per ricoprire un prestigioso incarico presso il Servizio Polizia Stradale di Roma.

Classe 1973 e originaria della Puglia, la dottoressa Mancinelli è laureata in Giurisprudenza ed è nella Polizia di Stato dal 1992. Ha prestato la maggior parte della propria attività lavorativa nella Polizia Stradale di Genova dove ha ricoperto per tanti anni la funzione di Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Genova.

A gennaio 2018 ha assunto il Comando della Polizia Stradale di Cuneo e il 14 agosto 2018, proprio per aver maturato una importante esperienza professionale nella gestione della viabilità ligure, è stata aggregata in Liguria per un breve periodo per l’emergenza viaria derivante dal crollo del Ponte Morandi. Dopo 3 anni di permanenza nella Polizia Stradale cuneese, dove ha continuato la “mission” istituzionale della Specialità nel garantire la sicurezza stradale collaborando fattivamente con gli enti istituzionali anche nella complessa gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, si dice “fiera ed orgogliosa” di essere stata destinata ad “una realtà così prestigiosa” ed importante quale è la Polizia Stradale alessandrina.