ALESSANDRIA – Il Consorzio Trattamento Effluenti del Polo Chimico di Spinetta Marengo è intervenuto rispetto alle segnalazioni di odori acri e miasmi nel sobborgo alessandrino che, come aveva già sottolineato Arpa Piemonte, provengono dall’impianto di depurazione dello stesso Consorzio, dove vengono trattate le acque di Solvay e Arkema. Il Cte ha quindi voluto “rassicurare la cittadinanza“: “Il continuo e regolare monitoraggio di questi giorni conferma che i parametri sull’acqua in uscita dopo trattamento biologico sono regolari e ampiamente all’interno dei limiti emissivi” si legge in una nota “inoltre, l’acqua di falda prelevata dalla barriera idraulica viene trattata da un indipendente ed efficiente sistema di abbattimento (Trattamento Acqua di Falda)”.

Il Cte ha fatto anche sapere che “il tema odori è stato oggetto di recenti approfondimenti e interventi impiantistici migliorativi, concordati con gli Enti con i quali il Consorzio mantiene un costante contatto. Un approfondito studio dispersivo degli odori e dei composti, che verrà condiviso nei prossimi giorni con gli Enti, ha escluso potenziali impatti come l’esposizione a composti chimici. Dopo i primi interventi impiantistici migliorativi per mitigare il problema” infine “mercoledì il Consiglio di Amministrazione del CTE ha deliberato l’allestimento di un sofisticato sistema di captazione e trattamento che abbatterà notevolmente la produzione di odori”.

Nel merito è intervenuta Arpa Alessandria, contattata dalla redazione di Radio Gold: “Sono stupito che, rispetto ai risultati di questo studio dispersivo degli odori, sia stata prima informata la stampa anziché Arpa“ ha rimarcato ai nostri microfoni il direttore Alberto Maffiotti “noi siamo ancora in attesa di ricevere quello che è emerso da questi approfondimenti. A quel punto lo valuteremo e formuleremo il nostro parere”. Il direttore di Arpa Alessandria Maffiotti ha infine precisato che l’allestimento del sistema di captazione e trattamento odori “era una delle richieste che abbiamo preteso nell’ultimo confronto. Ora ci aspettiamo la realizzazione di questo sistema. Vogliamo essere rassicurati sui tempi, restiamo attenti e vigili”.