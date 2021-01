PIEMONTE – Il bollettino regionale aggiornato alle 17.30 di oggi, giovedì 14 gennaio, registra 21 decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui 3 avvenuti oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale quindi arriva ora a 8.299 deceduti risultati positivi al virus. In provincia di Alessandria si sono registrati tre nuovi decessi per un totale ora di 1.267 casi. Questo lo scenario complessivo finora nelle altre province: 535 Asti, 348 Biella, 949 Cuneo, 689 Novara, 3.781 Torino, 388 Vercelli, 265 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 77 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

889 invece i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 139 dopo test antigenico), pari all’5,4% dei 16.408tamponi eseguiti, di cui 9.279 antigenici. Degli 889 nuovi casi gli asintomatici sono 391, pari al 44,0% I casi sono così ripartiti: 228 screening, 410 contatti di caso, 251 con indagine in corso; per ambito: 81 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 67 scolastico, 741 popolazione generale. Il totale dei casi positivi in tutta la Regione sale quindi a 214.366, con un incremento per l’Alessandrino di 55 casi per un totale di 19.044 persone positive finora. Per le altre province i numeri totali sono invece i seguenti: Asti, 7.444 Biella, 29.738 Cuneo, 16.788 Novara, 111.737 Torino, 8.136 Vercelli, 7.543 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.109 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.730 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 172 ( +0 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2575( – 30rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 11.994.

I tamponi diagnostici finora processati sono 2.193.089 (+ 16.408rispetto a ieri), di cui 964.808 risultati negativi.

I pazienti guariti sono infine complessivamente 191.326 (+ 887rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.569 Alessandria, 9.523 Asti,6.574Biella, 26.626 Cuneo, 14.928 Novara, 100.819 Torino, 7.188 Vercelli, 6.531 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1005 extraregione e 1.563 in fase di definizione.