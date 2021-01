ALESSANDRIA – L’ultimo bollettino sui domiciliati covid nei principali comuni della provincia di Alessandria continua a dare buoni risultati per il capoluogo, che registra 22 casi in meno. Bene anche Novi con -5, Casale con -3, e Acqui con -2. Rimane in stallo Ovada (0) mentre tornano a salire i numeri a Valenza (+7) e a Tortona (+1).