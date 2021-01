ROMA – Da oggi e sino al 15 marzo 2021 entra in vigore il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra le misure adottate si certifica la chiusura degli impianti da sci almeno sino al 15 febbraio mentre palestre, piscine, cinema e teatri non potranno aprire fino al 5 marzo. I musei, al contrario, potranno aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla e con contingentamento. I bar non potranno fare asporto dopo le 18 al contrario dei ristoranti che potranno andare avanti sino alle 22. La consegna a domicilio è invece consentita senza limitazioni di orario. Rimane intatto il sistema di divisione dell’Italia per fasce di colore – il Piemonte è in fascia arancione – e mantiene il coprifuoco dalle 22 alle 5 oltre al consueto obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso. Scarica qui il testo completo del Dpcm del 14 gennaio 2021.