L’Università e le possibilità per Alessandria: dalle 9 se ne parla in Fondazione

ALESSANDRIA – Oggi, lunedì 29 novembre 2021, dalle 9 alle 13, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nella sala Conferenze Palatium Vetus in Piazza della Libertà 28, si terrà la seconda giornata informativa a favore dei finanziamenti per il potenziamento del nostro territorio.

Dopo la sospensione delle attività nel 2020, riprendono i convegni per favorire l’informazione, lo sviluppo e la crescita del territorio.

Il convegno “​L’Università del Piemonte Orientale in relazione con la città di Alessandria: le ricadute e le potenzialità future per il territorio”, è sostenuto e promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, Fondazione SolidAL e LAMORO Agenzia di sviluppo del territorio.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – dichiara il presidente Luciano Mariano – è lieta di tornare ad ospitare gli appuntamenti e i convegni che riteniamo utili per la crescita e lo sviluppo del territorio. Il convegno che organizziamo, con partner molto attenti alle problematiche sociali e culturali locali (Associazione Cultura e Sviluppo, Fondazione SolidAL e LAMORO Agenzia di sviluppo del territorio), ha come obiettivo quello di illustrare l’operato dell’Università del Piemonte Orientale a livello regionale e, in particolare, locale, offrendo stimoli e spunti di confronto per innescare processi virtuosi di collaborazione territoriale. Ringrazio il Rettore e tutti i relatori che hanno accolto il nostro invito a partecipare a questa giornata che rappresenta un ulteriore passo avanti nel radicamento dell’Università sul nostro territorio e una conferma dell’impegno profuso dalla Fondazione per l’ampliamento dell’offerta educativa a disposizione delle giovani generazioni”.

Il programma del convegno prevede la registrazione dei partecipanti alle 9 e la successiva apertura delle sessioni di lavoro anticipate da un indirizzo di saluti da parte di Luciano Mariano, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e saluti da parte delle Istituzioni locali, U.T.G. di Alessandria, Provincia di Alessandria e Comune di Alessandria.

A seguito di una breve introduzione tenuta da Alessio Del Sarto, Direttore di Associazione Cultura e Sviluppo, avranno luogo interventi tenuti da relatori importanti coinvolti all’interno dell’Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale e dei Dipartimenti DISIT e DIGSPES di Alessandria, come:

Gian Carlo Avanzi, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale

Roberto Barbato, Pro-Rettore del Piemonte Orientale

Loredana Segreto, Direttrice generale del Piemonte Orientale

Serena Quattrocolo, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali DIGSPES

Leonardo Marchese, Direttore Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica DISIT

Enrico Boccaleri, promotore del Centro interdipartimentale.

La registrazione è obbligatoria e possibile al seguente link: https://forms.gle/MSG85QNShQzS6rF56

Il convegno sarà, inoltre, trasmesso in diretta streaming sul sito della Fondazione– www.fondazionecralessandria.it – e reso disponibile sullo stesso sito alla voce GALLERIE MULTIMEDIALI in modo tale da coinvolgere un’utenza maggiormente allargata e potere riascoltare gli interventi e i relatori coinvolti.