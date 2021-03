Quando sarò vaccinato contro il Covid-19? Ecco l’algoritmo che calcola la presunta data

PIEMONTE – Quando sarò vaccinato contro il Covid-19? Questa la domanda che molti italiani si stanno facendo da quando, il 27 dicembre 2020, in tutta Italia è partito il Vaccine Day per fronteggiare la pandemia. I primi a cui è stata inoculata la dose contro il coronavirus sono stati il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa. A seguire è toccato alle forze dell’ordine e all’esercito a cui si sono aggiunti Over 80, caregiver, persone fragili e con pluripatologie. Ma a tutti gli altri quando toccherà il vaccino?

A partire dalla velocità delle somministrazioni fino ad ora e dal piano strategico vaccinale è possibile, attraverso un algoritmo, fare una stima dei tempi di vaccinazione per i cittadini italiani. A proporlo è stato Sky Tg 24 con un apposito modulo creato in collaborazione con Quorum/Youtrend. Abbiamo provato a fare alcune prove per capire quando potrebbe toccare ai cittadini che non rientrano nelle liste sinora stilate da Regione e Governo.

In Piemonte, ad esempio, un 50enne senza patologie e che non rientra nelle categorie lavorative dei servizi essenziali potrebbe essere vaccinato tra luglio e ottobre del 2021. Probabilmente il nostro 50enne riceverà un vaccino prodotto da AstraZeneca o da Johnson&Johnson (se approvato dall’Ema e dall’Aifa). In autunno, inizio inverno, sarà la volta anche degli Under 40, sempre che non si verifichi un’accelerazione importante dell’approvvigionamento dei vaccini. Discorso diverso per gli over 60 senza patologie che già tra fine marzo e luglio potrebbero ricevere le prime dosi. Qui potete calcolare la presunta data della vostra vaccinazione.