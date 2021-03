Provoca l’incidente poi fugge dolorante: il misterioso pirata della strada incastrato dalla Municipale

TORTONA – Con la sua moto è rimasto coinvolto in un incidente e, nonostante le ferite riportate e i danni causati, è poi scappato a piedi. È successo a Tortona, lo scorso primo marzo. Il centauro, mentre stava percorrendo corso Don Orione in direzione del Santuario, ha prima sorpassato i veicoli incolonnati poi, all’altezza dell’incrocio con via Generale Ferrari, non si è accorto della svolta a sinistra di una Fiat “Punto” finendo per centrarla e terminare la corsa contro una Suzuki “Ignis” ferma in sosta. L’uomo, dopo l’impatto, dolorante, anziché chiarire quanto accaduto è fuggito lasciando di stucco le persone presenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha verificato le condizioni delle persone coinvolte per poi cominciare a raccogliere dati per risalire al “pirata della strada“. Da alcuni dettagli della moto gli agenti sono riusciti a individuare l’intestatario della Honda “CBR 900” bianca, residente nel torinese, che ha però riferito di essere completamente estraneo ai fatti. Nell’estate del 2020 infatti ha raccontato di aver ceduto il veicolo a una persona residente nell’alessandrino del quale non aveva conservato i contatti.

L’ex proprietario ha tuttavia riferito che la moto era stata prelevata a Orbassano con un furgone Fiat “Doblò” blu. Inoltre il precedente titolare aveva conservato targa e documento di circolazione dal momento che la trattativa, a suo dire, era stata conclusa esclusivamente per l’utilizzo del veicolo su circuiti chiusi e autorizzati, cioè su pista. Anche dalla targa che era invece montata sulla moto al momento dell’incidente, intestata ad una persona residente a Sale deceduta qualche mese prima, è risultato impossibile ricavare elementi utili perché non risultavano denunce di furto o smarrimento.

Alla fine le indagini si sono concentrate sui gommisti della zona e sul Fiat “Doblò” di colore blu per capire dove fossero state acquistate le gomme altamente performanti montate da poco sul veicolo. Questo dettaglio ha permesso di arrivare al tecnico che aveva installato gli pneumatici eseguito poco prima dell’incidente con pagamento non tracciabile. Le immagini a circuito chiuso dell’officina però sono risultate inutili perché il motociclista anche in questa occasione non si era mai tolto il casco.

L’indagine si è comunque chiusa rintracciando il titolare del Fiat Doblò utilizzato per caricare la moto al momento dell’acquisto. L’intuizione della municipale ha permesso di arrivare al pirata della strada ieri, martedì 23 marzo, quando finalmente l’uomo è stato rintracciato. M.C., 29 anni, romeno, residente a Tortona con precedenti penali e privo della patente della categoria necessaria a condurre moto di grossa cilindrata, già coinvolto in passato in episodi analoghi, ora dovrà pagare sanzioni per un importo totale di circa 5 mila euro oltre alla decurtazione di 21 punti sulla patente.

Il Comandante della Polizia Locale di Tortona, Orazio Di Stefano, ha lodato gli operatori per la brillante operazione che ha permesso di rintracciare il responsabile.