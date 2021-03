Come funziona il trattamento con anticorpi monoclonali fatto ad Alessandria

PIEMONTE – Al Santi Antonio e Biagio di Alessandria è stata provata una nuova cura contro il Covid-19. Per la prima volta in Piemonte un paziente affetto da coronavirus è stato trattato con gli anticorpi monoclonali. Cerchiamo però di fare un po’ di chiarezza su questa tecnica innovativa già utilizzata negli Usa per curare Donald Trump quando risultò positivo al virus.

Partiamo subito nel dire che gli anticorpi (anche dette immunoglobuline) sono proteine prodotte dalle cellule del plasma quando il nostro organismo riconosce un agente estraneo al nostro corpo. Gli anticorpi agiscono riconoscendo una o più molecole caratteristiche dell’agente infettivo e legandosi saldamente a esse, inattivano il microorganismo, portandolo poi a venir distrutto dal nostro sistema di difesa immunitario. Gli anticorpi monoclonali invece sono proteine create in laboratorio che hanno le stesse caratteristiche di quelle prodotte dal nostro organismo e che si legano a un solo antigene dell’agente che si vuole combattere. Dato che gli anticorpi monoclonali agiscono direttamente sull’agente patogeno, senza stimolare il nostro sistema immunitario, l’immunizzazione data viene detta passiva.

La maggior parte degli anticorpi monoclonali appartiene alle “IgG e sono in grado di riconoscere la proteina espressa dal virus denominata “Spike” o “S” presente sulla sua superficie. Questa proteina, che decora la superficie formando protuberanze caratteristiche dando l’aspetto di una corona al virus, contiene una porzione che è in grado di ancorarsi alla proteina umana ACE2 presente nelle nostre cellule. In questo modo permette l’ingresso del virus all’interno della cellula umana dando il via all’infezione. L’anticorpo legandosi alla proteina S del virus, crea un ingombro spaziale che inizialmente non consente più al virus di ancorarsi alla cellula e successivamente di essere riconosciuto come estraneo dal nostro sistema immunitario, che procede alla distruzione“, si legge sul sito del Sacro Cuore di Milano. Gli anticorpi monoclonali per il Covid-19 sono studiati per essere somministrati per via sottocutanea o intramuscolare. L’immunizzazione passiva dura intorno alle 3-4 settimane.