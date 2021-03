Vaccini covid: inoculate altre 17 mila dosi in Piemonte, 726 mila in totale

PIEMONTE – In Piemonte sono 17.115, tra cui 11.582 ultraottantenni, le persone che questo venerdì hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 8.852 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 726.296 dosi (comprensive di un riallineamento di 3.503 vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi), corrispondenti all’81% delle 896.870 finora disponibili per il Piemonte, incluse le 19.100 dosi di AstraZeneca consegnate giovedì. 254.514 è invece il totale delle seconde dosi.