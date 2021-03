Aggredisce il padre e la sorella e li minaccia con un piccone e una spranga: arrestato

TORTONA – I Carabinieri di Tortona hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato un uomo di 32 anni. Venerdì pomeriggio l’uomo, al culmine dell’ennesima lite, ha aggredito il padre e la sorella, minacciandoli con un piccone e una spranga di ferro. Il 32enne ha poi danneggiato le loro auto, spaccando i finestrini. Provvidenziale l’intervento dei militari, che lo hanno bloccato e fatto scattare le manette. Ora l’uomo si trova in carcere ad Alessandria, in attesa dell’udienza di convalida.