Prova a rubare alcuni articoli in un supermercato di Tortona: lo aveva già fatto un mese fa

TORTONA – I Carabinieri di Tortona hanno arrestato un uomo per tentato furto aggravato di materiale tecnologico. Il 39enne, di origine polacca, era stato poco prima bloccato dalle guardie di un supermercato di Tortona dopo che aveva rotto alcune confezioni e nascosto gli oggetti all’interno sotto i suoi abiti. Il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a due mesi e 80 euro di multa. Già nel mese di febbraio, l’uomo era stato arrestato per lo stesso reato, commesso in un altro supermercato della zona.