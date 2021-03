Vaccino covid: altre 15 mila dosi inoculate in Piemonte, 776 mila in totale

PIEMONTE – In Piemonte sono 15.093, tra cui 10.173 ultraottantenni, le persone che questo lunedì hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle 17.30). A 6.552 è stata somministrata la seconda dose. Rispetto a domenica sono state vaccinate 843 persone in meno ma da martedì è previsto un incremento nelle somministrazioni, col coinvolgimento dei medici di famiglia e degli ambulatori di medicina di gruppo per gli over 70. L’obiettivo fissato dal presidente Cirio è arrivare a 20 mila dosi al giorno in Piemonte entro mercoledì.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 776.560 dosi (di cui 277.548 come seconde), corrispondenti all’86,5% delle 896.870 finora disponibili per il Piemonte.