ALESSANDRIA – In questi giorni si stanno verificando nuove truffe informatiche ai danni dei cittadini italiani, questa volta tramite l’Inps. È lo stesso Istituto ad avvisare i suoi utenti. Sono infatti in corso diversi tentativi di phising per impossessarsi in maniera fraudolenta dei dati degli assicurati. Si tratta di un’estorsione molto comune nel settore informatico e molto ingannevole perché effettuata inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico. Il che, rende tutto molto credibile, soprattutto agli occhi dei meno esperti.

L’Inps mette in guardia: è importante ricordare che dati bancari o altri dati che permettono di risalire a informazioni personali non vengono mai acquisiti via mail ordinaria o telefonicamente. Inoltre, sottolinea, tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al sito istituzionale. Si raccomanda quindi di prestare attenzione. Ecco di seguito alcuni consigli forniti dall’ente previdenziale per evitare di cadere in questo tipo di truffa: