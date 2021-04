Too Good To Go attivo anche ad Alessandria: la lotta allo spreco del cibo è digitale

ALESSANDRIA – Too Good To Go è una applicazione pensata per evitare di sprecare il cibo. Da tempo disponibile sui vari store (Apple Store e Playstore) si tratta di una rete che offre agli esercenti commerciali la possibilità di valorizzare la merce rimasta invenduta a fine giornata. Tutto finisce in quelle che vengono definite Magic Box, scatole a sorpresa, riempite a seconda di quanto rimane sui banconi. Una utile iniziativa che sta prendendo piede anche ad Alessandria.

La città infatti, insieme ad alcuni comuni della provincia, si è ufficialmente unita alla rete anti spreco di Too Good To Go, che permette di salvare, alimenti ancora freschi rivenduti poi a un terzo del prezzo originale. Sono diversi i negozi che hanno già aderito all’iniziativa, come le caffetterie Caffè degli Artisti di Alessandria e Caffè dei Mercanti ad Acqui Terme, che propongono prodotti per la colazione ma anche sfiziosità salate; il panificio Sapore di Pane, con un’ampia selezione di pane fresco, pizze e dolci, che ha preso parte al progetto con i suoi due locali in città; la Pasticceria Bonadeo, che offre dolciumi e paste artigianali; Mondofrutta, l’azienda che vende frutta e verdura di stagione; la Gelateria Soban, che ha aderito con i suoi due punti vendita, di cui uno in città e uno a Valenza, proponendo ai propri clienti svariati gusti di gelato e il ristorante L’Agnolotto di Tortona, che mette a disposizione pasta fresca fatta in casa. Anche il punto vendita di Decathlon ad Alessandria ha deciso di partecipare all’iniziativa contro lo spreco alimentare, inserendo nelle proprie Magic Box barrette, bevande energetiche e alimenti proteici. Ma nell’elenco figurano anche Elio’s Burger, Strapizzami o la pizzeria Soleluna con un elenco che si allunga ogni giorno di più. In basso l’intervista a Elio’s Burger.

Il servizio offerto da Too Good to go è una soluzione flessibile e sicura che, specialmente durante quest’anno così delicato per il settore, ha supportato i negozianti e i ristoratori permettendogli di ridurre i propri sprechi e ottenere un piccolo ricavo sulla produzione di alimenti che altrimenti verrebbero gettati. “Nonostante il periodo complesso in cui si trova il settore della ristorazione, siamo orgogliosi di vedere che la nostra rete anti spreco si sta espandendo così velocemente e che possiamo essere un vero e proprio supporto per gli esercenti commerciali in questo momento di difficoltà”, afferma Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “L’impegno di negozianti e cittadini sempre più costante ci sta dimostrando come la consapevolezza sul tema stia crescendo e come sempre più persone si stiano attivando per combattere lo spreco alimentare”. Presente in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti con oltre 30 milioni di utenti, più di 47mila negozi aderenti e 50 milioni di Magic Box vendute, in Italia Too Good To Go a due anni di attività ha conquistato tre milioni di utenti e venduto oltre due milioni di Magic Box, per un totale di più di 5 milioni di kg di CO2 non emessi nell’ambiente.

COME FUNZIONA L’APP TOO GOOD TO GO

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo alla app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza e rispettando l’ultimo DPCM entrato in vigore che consente l’asporto per la ristorazione e gli esercizi commerciali.