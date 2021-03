Emergenza Covid: il Piemonte pronto a introdurre misure restrittive per le festività pasquali

PIEMONTE – Il Piemonte è pronto a varare nuove misure in vista delle imminenti festività. Come riporta Ansa, il presidente della regione Alberto Cirio sta valutando lo stop parziale dei supermercati il giorni di Pasqua, con chiusura anticipata alle ore 13, e totale a Pasquetta per evitare pericolosi assembramenti. Inoltre, potrebbe introdurre il divieto di recarsi nelle seconde case per coloro che non sono residenti in regione proprio come già accaduto in altri territori. Per domani è previsto l’incontro con gli Enti locali dove potrebbe scaturire il nuovo Decreto.

Si tratta infatti di ipotesi che sono state messe sul tavolo per implementare le restrizioni già imposte dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 varato dal Premier Mario Draghi. Le nuove limitazioni hanno la finalità di evitare assembramenti e disincentivare riunioni con amici e parenti che sono vietate se non con un massimo di quattro adulti. Ricordiamo infatti che il Dpcm del 13 marzo consente soltanto lo spostamento per un massimo di due persone più eventuali minori di 14 anni e disabili una sola volta al giorno, con rientro entro le 22.

Sulle seconde case bisogna ricordare che il Decreto Draghi consentirebbe lo spostamento fuori regione per il raggiungimento dell’abitazione per il nucleo familiare che dimostra di averne titolo prima del 14 gennaio 2021 e purché nella stessa casa non siano presenti altri inquilini. Tuttavia, sempre più territori, come dicevamo, stanno imponendo ulteriori veti: Valle d’Aosta, Toscana, Sardegna, Puglia, Campania e Marche, a cui si è aggiunta recentemente la Liguria, hanno già espresso la loro posizione.