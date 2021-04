Emergenza Covid: dopo 5 settimane si riducono i casi in Piemonte. Rt scende a 0.98

PIEMONTE – Buone notizie sul fronte Covid-19. Per la prima volta dopo cinque settimane di aumento, si registra in Piemonte una prima lieve riduzione dei casi segnalati. Un trend che si registra anche nella percentuale dei tamponi positivi passati dal 14,3% al 13,8%. Segnali incoraggianti e che attestano come la nostra regione sembra aver superato la fase più acuta della pandemia da Covid-19.

A dirlo sono i dati emersi dal pre-report settimanale inviato al ministero della Salute. Risulta tuttavia in crescita il tasso di occupazione dei posti letto, che passa da 55% a 59% per le terapie intensive e da 61% a 66% per i posti letto di area medica. L’Rt puntuale scende a 0.96 (era 1.17) mentre l’Rt medio 0.98 (era 1.16). L’incidenza resta superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti, quindi secondo i nuovi crismi governativi ancora da rosso.