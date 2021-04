Vaccino covid: in Piemonte 302 mila persone hanno fatto il richiamo. Cirio: “Primi in Italia”

PIEMONTE – Sono 19.684 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle 20.30). A 8.024 è stata somministrata la seconda dose. 13.873 gli over 80 e 2.527 i settantenni (di cui 1.036 vaccinati oggi dai propri medici di famiglia). Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 831.603 dosi, corrispondenti all’84,7% delle 982.280 finora disponibili per il Piemonte. Nella nostra regione 302.142 persone hanno fatto anche il richiamo: “Secondo il rapporto dell’autorevole Fondazione Gimbe il Piemonte è la prima Regione in Italia per quota di popolazione che ha già completato il ciclo vaccinale. Un risultato importante, ma dobbiamo fare ancora di più. Per questo a Roma continuiamo a chiedere più vaccini subito. Perché prima vacciniamo tutti, prima ripartiamo. Avanti così. Insieme” ha detto Cirio.