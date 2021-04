Vaccino covid: in Piemonte inoculate finora 850 mila dosi. Arrivate altre 40 mila di Moderna

PIEMONTE – Sono 19.222 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle 19). A 8.360 è stata somministrata la seconda dose. 13.230 gli over 80 e 2.298 i settantenni (di cui 1.297 vaccinati dai propri medici di famiglia). Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 850.972 dosi (di cui 310.500 come seconde), corrispondenti all’83,2 % di 1.022.580 finora disponibili per il Piemonte, percentuale leggermente inferiore a giovedì perché comprende 40.300 dosi di Moderna arrivate proprio questo venerdì e in via di distribuzione.