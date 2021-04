PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’ultimo aggiornamento dei domiciliati covid in provincia di Alessandria riporta dati abbastanza buoni con numeri in aumento solo a Casale (+7) e Tortona (+3). Migliora la situazione invece a Valenza (-6), Novi (-4), Alessandria e Acqui (-2). Rimane in stallo Ovada (zero).