In Piemonte oltre 900 volontari pronti a vaccinare: 80 le strutture private disponibili

PIEMONTE – In Piemonte sono oltre 900 i volontari che hanno accettato di entrare a far parte del cosiddetto “esercito di vaccinatori“, aderendo al bando di reclutamento “Il Piemonte ha bisogno di te”: si tratta di 398 medici, 165 infermieri, 24 operatori socio sanitari, 49 odontoiatri e 271 altre figure. Per sapere come aderire potete visitare il sito della Regione Piemonte. Circa 80, invece, le strutture private che si sono rese disponibili a diventare punti vaccinali, luoghi che si sommano ai 140 già esistenti in Piemonte.