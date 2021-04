POP-AL oggi parla di giovani, scuola, cucito e anche di ballo con la storica Anteprima

RADIOGOLD – Torna anche oggi l’appuntamento con POP-AL, la trasmissione che racconta “tutto il bello di Alessandria“, condotta da Stefano Venneri. Dopo il debutto di martedì oggi, mercoledì 7 aprile 2021, si va avanti con tanti ospiti e curiosità.

Tra i tanti spazi di approfondimento alle 12.30 con l’assessore alle Politiche giovanili, Cherima Fteita, parleremo dei giovani ad Alessandria e delle opportunità per vivere al meglio la città. Alle 12.40 con Elisa Pagliuca racconteremo come il cucito diventi arte. Con la sua macchina da cucire ha infatti rilanciato un’idea anni ’80, gli scrunchies, elastici di quei tempi fatti a mano e coloratissimi. Alle 12.50 invece andremo a scuola. Oggi infatti si riaprono gli istituti e Beatrice Malavenda ha mostrato come la materna Franzini si è attrezzata per ospitare i piccoli dopo la chiusura forzata. Chiuderemo le interviste alle 13.30 con lo spazio musicale dedicato alla discoteca Anteprima di via Dante ad Alessandria. Il dj Stefano Pain racconterà gli anni d’oro del locale in cui centinaia di alessandrini sono cresciuti ballando.