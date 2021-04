Domiciliati Covid: dati in miglioramento per tutti i centri zona della provincia

PIEMONTE – Sono decisamente in miglioramento i dati relativi ai domiciliati Covid che riguardano la provincia di Alessandria. Per la prima volta dopo settimane non si registrano segni rossi in nessun centro zona. Unici due Comuni a restare fermi a zero nel conto dei nuovi positivi e guariti sono Casale Monferrato e Ovada. In verde invece tutti gli altri centri zona. I numeri migliori li fa registrare Alessandria con -11, seguito da Tortona -5, Acqui Terme -4, Valenza -3 e Novi Ligure -2. Di seguito tutte le tabelle.